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В Каракасе назвали госизменой отказ военного атташе подчиняться Мадуро
12:52
Фото: 74mail.ru
Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне признал лидером государства главу оппозиции Хуана Гуаидо. Официальное заявление полковника Хосе Луиса Сильвы транслировалось минувшей ночью в эфире американского испаноязычного телевизионного канала EVTV, который работает из Флориды.
По словам военного атташе, он выражает "приверженность плану действий исполняющего обязанности президента Хуана Гуаидо". Хосе Луис Сильва заявил, что новый глава государства способен "покончить с узурпацией исполнительной власти". С его приходом может начаться "переходный период к новому правительству", в результате которого состоятся свободные и прозрачные выборы. В них примут участие все пожелавшие этого граждане Венесуэлы.
Видеоматериал, на котором Сильва делает это заявление в военной форме на фоне флага Венесуэлы и портрета национального героя Симона Боливара, также был размещен на портале Youtube.
В Минобороны Венесуэлы отказ Хосе Луиса Сильвы признавать Николаса Мадуро президентом страны расценили как государственную измену, назвав "актом измены и трусости по отношению к отечеству, унаследованному от нашего освободителя Симона Боливара".
Ранее американское Министерство финансов заявило о том, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, уже обладает полным правом на активы государства. Учитывая это, руководство Соединенных Штатов намеренно использовать все "экономические и дипломатические средства" в целях коммерческих трансакций венесуэльского правительства, включая госучреждения и международные резервы.
В коммюнике финансового ведомства США подчеркивалось, что исключительно "правительство Гуаидо может иметь дело с государственными активами". По мнению официального Вашингтона, коммерческие трансакции Венесуэлы окажутся весьма полезными для нового правительства.
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