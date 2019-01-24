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Путин в разговоре с Мадуро выразил поддержку законным властям Венесуэлы


24.1.2019 21:33
Путин в разговоре с Мадуро выразил поддержку законным властям ВенесуэлыФото: fedpress.ru

Глава российского государства Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы, передает RT.

В частности, президент РФ заявил о том, что вмешательство иностранных государств во внутренние дела Венесуэлы является грубым попранием основополагающих норм международного права.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонную беседу с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Глава РФ в ходе разговора подчеркивал необходимость поиска решений в рамках закона и путем выстраивания мирного диалога.

Ранее в российском МИД, прокомментировав ситуацию в Каракасе, заявили о том, что Вашингтон, признав спикера парламента Хуана Гуаидо и главу оппозиции врио президента Венесуэлы, пытается выступать в роли "самозванного вершителя судеб". Отреагировали на события в Венесуэле и представители Совфеда - они выразили надежду, что власти других государств будут придерживаться принципа невмешательства.

Отметим, в поддержку Николаса Мадуро выступили Китай, Мексика, Турция и целый ряд других стран.

Как уже сообщалось ранее, после неудавшегося военного переворота по Венесуэле прошла волна антиправительственных акций, организованных оппозиционными силами. Жертвами столкновений стали шестнадцать манифестантов, более трехсот задержаны.

Глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Заявление было сделано на массовом митинге в Каракасе. Власти Соединенных Штатов, Канады, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу и Чили, а также ряда других стран официально признали оппозиционера главой Венесуэлы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 204

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