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В Томской области при задержании погиб "черный лесоруб"
25.1.2019 13:35
Фото: yarmarka.biz
Под Томском во время задержания погиб один из членов банды "черных лесорубов", передают российские СМИ.
ЧП случилось на территории Окунеевского участкового лесничества в Зырянском районе, сотрудники которого пытались задержать пятерых мужчин, незаконно вырубавших деревья.
По данным пресс-службы областного департамента лесного хозяйства, общий ущерб от действий злоумышленников составил не менее ста тысяч рублей, ведь они успели вырубить более 18,5 кубометров березы. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.
В ходе задержания срубленное дерево рухнуло на машину, в которой в тот момент находился один из подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняя обстоятельства гибели подозреваемого.
У банды "черных лесорубов", помимо незаконно заготовленной древесины, были изъяты бензопилы, "КАМАЗ" с прицепом и трактор "Беларус".
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