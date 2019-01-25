Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Группа Backstreet Boys объявила о выходе нового альбома

25.1.2019 13:15

Фото: conversationsabouther.net



Американская поп-группа Backstreet Boys объявила о выходе своего нового альбома под названием DNA.



Как указывается в сообщении на официальном портале коллектива, работа над созданием альбома продолжалась более чем два года.



Отметив, что очень рады поделиться со своими поклонниками новыми творениями, музыканты подчеркнули, что этот альбом уже стал для них наиболее любимым за всю четвертьвековую историю группы. Вниманию любителей творчества коллектива представлены в общей сложности двенадцать композиций.



Новый альбом на сегодняшний день уже доступен в Apple Music, Google Play и "Яндекс.Музыке".



Музыкальный коллектив основан в 1993 году во Флориде. Каждый из первых девяти альбомов этого яркого бойз-бенда становился лидером престижного хит-парада "Billboard 200". За период с 1996 года, когда увидел свет их дебютный альбом, музыканты успели продать порядка 130 миллионов экземпляров записей.





Автор: Злата Богатова

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