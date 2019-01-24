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Под Красноярском подросток после ссоры с одноклассниками обстрелял школу из ружья


12:52
Под Красноярском подросток после ссоры с одноклассниками обстрелял школу из ружьяФото: vk.me

Следственные органы Красноярского края приступили к проверке по факту стрельбы, которую около школы вел пятнадцатилетний подросток.

Как передает ТАСС, юноша целился в окна здания и машины, припаркованные около учебного заведения.

ЧП случилось на территории населенного пункта Абалаково (Енисейский район Красноярского края). Как заявили в региональном ГСУ СКР, в ходе мониторинга прессы была выявлена информация об инциденте, произошедшем рядом со зданием школы. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

К настоящему времени известно, что подросток, которому не удалось войти в здание школы с ружьем, несколько раз выстрелил по окнам и стоявшим рядом машинам. С учеником девятого класса уже беседуют следователи, выясняя его мотивы. Кроме того, опрашиваются одноклассники мальчика и педагоги.

Со ссылкой на источники в правоохранительных структурах региона сообщается о том, что причиной ЧП мог стать конфликт между подростками. Мальчик намеревался напугать обидчиков. По итогам доследственной проверки позднее примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.

В администрации учебного заведения также пояснили, что юноша, принесший ружье в школу, действительно мог поссориться со своими одноклассниками. Уточняется, что подросток проживает на железнодорожной станции Абалаково, которая находится на расстоянии нескольких километров от одноименного поселка. Село Абалаково расположено на левом берегу Енисея, примерно в 200 километрах от столицы края. В поселке на сегодняшний день проживает свыше полутора тысяч человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 401

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