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На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил 4-километровый столб пепла
25.1.2019 11:08
Фото: vk.me
На Камчатке продолжает проявлять активность вулкан Шивелуч, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС.
Сегодня в утреннее время специалистами вновь был зафиксирован выброс пепла. Высота столба составила около четырех километров.
Со ссылкой на сведения группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН отмечается, что пепловый шлейф, учитывая направление ветра, сдвигается на юго-запад.
На данный момент выпадения пепловых осадков на территории населенных пунктов Усть-Камчатского района зафиксировано не было. Однако такая вероятность существует, отметили в региональном ведомстве. Туристических групп в окрестностях вулкана ранее не регистрировалось.
Международные авиапутей в районе Шивелуча нет. Вместе с тем, после очередного выброса вулкана возникла угроза для низколетящих воздушных судов, поэтому было объявлено об оранжевом коде авиационной опасности.
Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатского края. Он расположен на расстоянии около сорока пяти километров от населенного пункта Ключи, где проживает порядка пяти тысяч человек. После того, как весной 2009 года Шивелуч вновь стал активен, в вулканическом куполе появилась расщелина глубиной примерно в тридцать метров.
Вулканическим пеплом специалисты называют мельчайшие частицы магматического вещества, диаметр которых не превышает 2 миллиметров. Обладая сложным химическим составом, они не только способны вызывать отравления у людей и животных, но и провоцировать поломку механизмов, попадая внутрь агрегатов.
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