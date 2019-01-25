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В США открыли музей КГБ
25.1.2019 10:33
mikroskop.net.ua
В Нью-Йорке начинает музей КГБ, который на сегодняшний день является единственным на территории Соединенных Штатов.
Как передает ТАСС, вниманию посетителей представлены тысячи экспонатов, собранных в различных странах.
В общей сложности экспозиция включает более пяти тысяч артефактов. В их числе - свыше трех тысяч предметов, создававшихся в советский период специально для деятельности спецслужб, отметил куратор музея, историк Юлюс Урбайтис. По словам историка, коллекция частного музея формировалась на протяжении последних тридцати лет. Многие вещи приобретались у частных лиц, были переданы в дар родственниками сотрудников спецслужб, а также привозились из-за рубежа.
Юлюс Урбайтис подчеркнул, что "музей абсолютно аполитичен", его создатели стремились "представить эту часть нашей общей истории объективно", ведь всегда существует возможность разной интерпретации событий. В музее жители и гости Нью-Йорка, взглянув на разнообразные уникальные предметы и создаваемую учеными и специалистами технику, могут не только прикоснуться к истории, но и сделать собственные выводы.
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