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В США открыли музей КГБ


25.1.2019 10:33
mikroskop.net.uamikroskop.net.ua

В Нью-Йорке начинает музей КГБ, который на сегодняшний день является единственным на территории Соединенных Штатов.

Как передает ТАСС, вниманию посетителей представлены тысячи экспонатов, собранных в различных странах.

В общей сложности экспозиция включает более пяти тысяч артефактов. В их числе - свыше трех тысяч предметов, создававшихся в советский период специально для деятельности спецслужб, отметил куратор музея, историк Юлюс Урбайтис. По словам историка, коллекция частного музея формировалась на протяжении последних тридцати лет. Многие вещи приобретались у частных лиц, были переданы в дар родственниками сотрудников спецслужб, а также привозились из-за рубежа.

Юлюс Урбайтис подчеркнул, что "музей абсолютно аполитичен", его создатели стремились "представить эту часть нашей общей истории объективно", ведь всегда существует возможность разной интерпретации событий. В музее жители и гости Нью-Йорка, взглянув на разнообразные уникальные предметы и создаваемую учеными и специалистами технику, могут не только прикоснуться к истории, но и сделать собственные выводы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 338

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