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СМИ: В Венесуэле в стычках с полицией погибли 16 манифестантов
10:53
Фото: mediasole.ru
В Венесуэле по меньшей мере шестнадцать человек погибли во время протестных акций, организованных оппозиционными силами. Манифестации продолжаются во многих регионах страны.
По данным ТАСС, в нескольких штатах протестующие вступают в стычки с силовиками.
В ходе масштабных акций протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались столкновения с правоохранителями. Жертвами стычек стали по меньшей мере шестнадцать участников антиправительственных манифестаций, передает портал El Pitazo. Наиболее острая ситуация на текущий момент складывается в столице страны - Каракасе, а также на территории Амасонаса, Боливара, Тачиры и ряда других штатов. В общей сложности в митингах участвуют сотни тысяч человек, пишут латиноамериканские СМИ.
Вместе с тем, по данным ряда других источников, погибли тринадцать человек. Сведения приводятся лишь о тех, чья личность к настоящему времени установлена, отмечается в Twitter НПО Венесуэльская обсерватория социального конфликта.
Ранее глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Заявление было сделано на массовом митинге в Каракасе. Власти Соединенных Штатов, Канады, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу и Чили, а также ряда других стран официально признали оппозиционера главой Венесуэлы.
По мнению Николаса Мадуро, речь идет о госперевороте, который был осуществлен по указке американского руководства. В результате он уже объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.
Напомним, ранее митингующие осквернили статую Уго Чавеса.
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