|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Археолог-любитель нашел в Темзе последнюю реликвию викингов
24.1.2019 16:22
Фото: parkbench.com
В устье Темзы найден редчайший артефакт, передает The Daily Mail.
Открытие сделал британский археолог-любитель Стив Томлинсон, исследовавший грязевые отложения. Обнаружив некий предмет, он поспешил обратиться к экспертам.
Как оказалось, Стиву Томлинсону удалось отыскать ботинок, созданный из натуральной кожи около тысячи лет назад. Исследователи, проводившие предварительный осмотр находки, были весьма удивлены. По мнению ученых, обувь представляет огромный научный интерес.
Благодаря радиоуглеродному анализу выяснилось, что обувь была сделана в период 1017-1059 годов н.э., когда Британские острова заселяли англосаксы и викинги. Спустя несколько лет, в 1066 году, нормандский герцог Вильгельм Завоеватель смог разбить войска англосаксонского короля Гарольда. Бой вошел в историю как битва при Гастингсе. Вскоре была основана новая династия.
По мнению британских историков, найденный в устье Темзы ботинок вполне можно считать одной из последних реликвий викингов, сохранившихся на территории острова до наших дней. Глина, пропитанная морской водой, оказалась отличным естественным "консервантом" - на обуви можно увидеть следы пальцев ног и пятки человека, который когда-то ее носил. Артефакт передадут в музей, как только будут завершены все исследования.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|