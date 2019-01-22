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Глава Чечни опроверг списание долга за газ в размере 9 млрд рублей
12:42
Фото: livejournal.com
Решение суда Грозного по счетам за газ вовсе не означает списания девяти миллиардов рублей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, речь идет лишь об урегулировании старой проблемы.
Как отметил Кадыров, пресса и политики вводят людей в заблуждение, когда говорят о списании указанной суммы.
Заводской суд столицы Чечни обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" принять меры по списанию дебиторской задолженности за потребленный газ, которая относится к категории просроченной и безнадежной к взысканию из-за срока исковой давности, отметил Рамзан Кадыров. Комментарий политика приводит пресс-служба республиканского правительства.
Глава Чеченской республики отметил, что все разговоры о списании девяти миллиардов рублей долга за газ беспочвенны. Насколько судебное решение, вынесенное в Грозном, соответствует российскому законодательству, решать вышестоящим инстанциям. Вместе с тем, "по духу оно отражает наличие устаревшей проблемы", обращая на этот вопрос всеобщее внимание, подчеркнул Кадыров.
Ранее в Грозном заявили о специфических особенностях Чечни, которая имеет собственную историю, и дело не в каких-то особых преимуществах по сравнению с другими российскими регионами или "суперправах". Как подчеркивал глава министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, речь исключительно о том, что народ Чечни "ратует за справедливость".
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