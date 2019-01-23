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В Приморье прокуратура проверит школу, где криминальные авторитеты читали детям лекции о жизни на зоне
23.1.2019 17:53
Фото: edu35.ru
Прокуратура Приморского края намерена проверить школу, где "авторитеты" проводили некую лекцию о том, как жить за решеткйой, передают российские СМИ.
Ранее в прессе и соцсетях распространились сообщения о занятиях в одном из сельских учебных заведений Михайловского района.
По данным СМИ, на урок, который якобы проводили местные криминальные авторитеты, пожаловался родитель одного из школьников. По его словам, экс-директор этого учебного заведения, возглавляющий сейчас сельскую администрацию, решил позвать в школу "местных бандитов".
Родитель школьника сообщил, что на этот "урок" собрали всех ребят с пятого по седьмой класс. Затем мальчикам в грубой форме начали объяснять, как жить в местах не столь отдаленных. При этом акцент был сделан на том, что произойдет с детьми на зоне, если в будущем они вступят в половые отношения друг с другом.
Комментариев от представителей руководства указанной пока не последовало.
Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын заявил о том, что все больше детей падают в голодные обмороки, так как у их родителей нет возможности ни обеспечить нормальное питание по утрам, ни оплачивать школьные обеды.
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