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Фильм об артистах балета Мариинского театра в годы блокады будут снимать в Петербурге и Выборге
23.1.2019 11:34
Фото: livejournal.com
В Северной столице планируют создать кинокартину, посвященную балету Мариинского театра в период блокады.
Фильм под названием "Ленинградская сюита" может выйти уже осенью-зимой 2019 года, сообщает ТАСС.
О создании фильма, посвященного артистам балета театра имени С. М. Кирова (в период 1935-1992 годов такое название носил Мариинский театр) рассказала режиссер Светлана Николаенко. Работу над картиной предполагается закончить в течение этого года, если не будет трудностей с финансированием.
Сценарий к "Ленинградской сюите", которая сочетает в себе сразу несколько жанров, начали готовить еще в 2016 году. В качестве автора сценария выступает молодой автор Егор Шилов. По словам режиссера, кроме художественной, в картине имеется и документальная сюжетная линия. В ленту включат интервью жителей Ленинграда, переживших блокаду - очевидцев тех трагических событий в советской истории.
Светлана Николаенко также сообщила, что в ролях будут сниматься молодые артисты из театров Северной столицы. Предстоит большая репетиционная работа, "чтобы добиться достоверности". Съемки запланированы в Петербурге и Выборге.
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