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Лавров назвал возмутительным призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договору
14.1.2019 21:36
Фото: rustrademission.ru
Глава российского МИД Сергей Лавров с осуждением прокомментировал призывы советника японского премьер-министра к США о поддержке переговоров по мирному договору.
Министр также отметил, что в процессе подготовки документа до сих пор сохраняются существенные расхождения позиций сторон.
Сергей Лавров напомнил о том, что позиции сторон "изначально были диаметрально противоположными". По словам министра, "существенные разногласия" сохраняются и сейчас. Однако благодаря политической воле лидеров государств в полном объеме нормализовать двусторонние отношения, диалог будет активизирован.
При этом российский министр расценил как возмутительные заявления советника японского премьер-министра, который высказывался о роли Соединенных Штатов в переговорах Москвы и Токио. В частности, представитель японского руководства говорил о том, что это укрепит блок, направленный на сдерживание Китая.
Признание Токио суверенитета РФ над всеми островами Курильской гряды глава МИД РФ назвал необходимым шагом для того, чтобы продолжались дальнейшие переговоры. Москва уже выразила готовность действовать, согласно декларации 1956 года Это прежде всего означает полное признание японцами результатов Второй мировой войны, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с удивлением прокомментировала намерение японской стороны устроить закрытый брифинг по итогам переговоров министров двух стран. Как подчеркивала дипломат, своими действиями японская сторона создает "дестабилизирующую информационную обстановку", собираясь сначала "завести людей, вбросить пару фейков", после чего вскоре устроить бэкграундный брифинг.
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