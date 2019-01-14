ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Австрии под лавиной погибли три человека, один числится пропавшим
В Австрии под лавиной погибли три человека, один числится пропавшим
Под Новосибирском задержаны подозреваемые в убийстве женщины из-за машины
Под Новосибирском задержаны подозреваемые в убийстве женщины из-за машины
Житель Башкирии после ссоры с женой совершил массовое убийство
Житель Башкирии после ссоры с женой совершил массовое убийство
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Лавров назвал возмутительным призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договоруЛавров назвал возмутительным призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договору
Врачи не смогли спасти мэра польского ГданьскаВрачи не смогли спасти мэра польского Гданьска
Лукашенко призывает скорее покончить с «недоразумением» в ДонбассеЛукашенко призывает скорее покончить с «недоразумением» в Донбассе
Де Ниро вновь признался в неприязни к ТрампуДе Ниро вновь признался в неприязни к Трампу
Во Франции в седьмой раз провели Русский Благотворительный Рождественский БалВо Франции в седьмой раз провели Русский Благотворительный Рождественский Бал

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Лавров назвал возмутительным призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договору


14.1.2019 21:36
Лавров назвал возмутительным призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договоруФото: rustrademission.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров с осуждением прокомментировал призывы советника японского премьер-министра к США о поддержке переговоров по мирному договору.

Министр также отметил, что в процессе подготовки документа до сих пор сохраняются существенные расхождения позиций сторон.

Сергей Лавров напомнил о том, что позиции сторон "изначально были диаметрально противоположными". По словам министра, "существенные разногласия" сохраняются и сейчас. Однако благодаря политической воле лидеров государств в полном объеме нормализовать двусторонние отношения, диалог будет активизирован.

При этом российский министр расценил как возмутительные заявления советника японского премьер-министра, который высказывался о роли Соединенных Штатов в переговорах Москвы и Токио. В частности, представитель японского руководства говорил о том, что это укрепит блок, направленный на сдерживание Китая.

Признание Токио суверенитета РФ над всеми островами Курильской гряды глава МИД РФ назвал необходимым шагом для того, чтобы продолжались дальнейшие переговоры. Москва уже выразила готовность действовать, согласно декларации 1956 года Это прежде всего означает полное признание японцами результатов Второй мировой войны, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с удивлением прокомментировала намерение японской стороны устроить закрытый брифинг по итогам переговоров министров двух стран. Как подчеркивала дипломат, своими действиями японская сторона создает "дестабилизирующую информационную обстановку", собираясь сначала "завести людей, вбросить пару фейков", после чего вскоре устроить бэкграундный брифинг.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 169

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

На Бали двое российских туристов упали в ущельеНа Бали двое российских туристов упали в ущелье
На Украине сотрудники военкомата похитили футболиста из Крыма, чтобы отправить его в армиюНа Украине сотрудники военкомата похитили футболиста из Крыма, чтобы отправить его в армию
В Россию прибыли переданные Лаосом танки Т-34В Россию прибыли переданные Лаосом танки Т-34
Де Ниро вновь признался в неприязни к ТрампуДе Ниро вновь признался в неприязни к Трампу
В Буркина-Фасо террористы атаковали деревню: погибли 12 человекВ Буркина-Фасо террористы атаковали деревню: погибли 12 человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 812


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru