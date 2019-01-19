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В Индии после сильнейшего наводнения из-под земли «вышли» терракотовые боги


13:24
В Индии после сильнейшего наводнения из-под земли «вышли» терракотовые богиФото: maxpixel.net

В Индии найдены фрагменты древних терракотовых статуй, передает The Hindu.

После сильного наводнения, которое произошло в прошлом году, местные рыбаки обратили внимание на артефакты, застрявшие в корнях деревьев.

На поверхности земли после разрушительного наводнения, признанного одним из наиболее мощных за всю историю индийского штата Керала, были замечены древние терракотовые статуи. Местные рыбаки, заметив необычные предметы, обратились к ученым. Как оказалось, речь может идти о настоящем археологическом открытии.

По словам специалистов, руины древних сооружений и фрагменты терракотовых статуй были буквально вымыты потоками воды на поверхность. Как полагают ученые, древнее поселение, следы которого они сейчас изучают, в прошлом располагалось на месте современного города Аранмула.

Исследователи считают, что глиняные фрагменты представляют собой куски статуй различных божеств. В частности, индийские археологи уже идентифицировали идола Наги, змееподобного мифического существа, и божество Сапта-Матрик (Семь Божественных Матерей).

Напомним, ранее в самом центре Ташкента был найден старинный клад. Общая стоимость артефактов, долгое время считавшихся утерянными, может составлять около миллиона долларов.

Автор: Злата Богатова

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