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В Ташкенте найден старинный клад стоимостью более $1 млн


14:44
В Ташкенте найден старинный клад стоимостью более $1 млнФото: chudesamag.ru

В столице Узбекистана найдены ценности, долгое время считавшееся утерянными. Общая стоимость клада может превысить миллион долларов.

Клад обнаружили в подвальном помещении старинного здания, расположенного в самом центре Ташкента.

По данным портала Kun.uz, предметы, которые считались безвозвратно утраченными в течение восьмидесяти лет, смогли отыскать ученые из Национального университета Узбекистана. Ценные артефакты найдены в скрытом помещении, располагавшемся под подвалом старинного здания в самом центре Ташкента. Отмечается, что дом был построен в 1870 году. Вход в тайник был долгое время завален.

В числе этих артефактов имеются экспонаты из коллекции 1918 года дворца Романовых в Ташкенте. Кроме того, там были обнаружены и предметы, когда-то принадлежавшие жертвам сталинских репрессий, а также ученым и дворянам, которые переселялись в Среднюю Азию из Санкт-Петербурга и стран Европы.

Среди наиболее интересных предметов, отмечают ученые, созданный в 19 веке золотой микроскоп, разнообразные монеты и слитки из драгоценных металлов, ценные рукописи и книги, произведения изобразительного искусства и иконы.

Предполагается, что ряд найденных вещей будет передан на реставрацию за рубеж. Восстановлением предметов займутся немецкие и польские специалисты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 336

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