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В Ташкенте найден старинный клад стоимостью более $1 млн
14:44
Фото: chudesamag.ru
В столице Узбекистана найдены ценности, долгое время считавшееся утерянными. Общая стоимость клада может превысить миллион долларов.
Клад обнаружили в подвальном помещении старинного здания, расположенного в самом центре Ташкента.
По данным портала Kun.uz, предметы, которые считались безвозвратно утраченными в течение восьмидесяти лет, смогли отыскать ученые из Национального университета Узбекистана. Ценные артефакты найдены в скрытом помещении, располагавшемся под подвалом старинного здания в самом центре Ташкента. Отмечается, что дом был построен в 1870 году. Вход в тайник был долгое время завален.
В числе этих артефактов имеются экспонаты из коллекции 1918 года дворца Романовых в Ташкенте. Кроме того, там были обнаружены и предметы, когда-то принадлежавшие жертвам сталинских репрессий, а также ученым и дворянам, которые переселялись в Среднюю Азию из Санкт-Петербурга и стран Европы.
Среди наиболее интересных предметов, отмечают ученые, созданный в 19 веке золотой микроскоп, разнообразные монеты и слитки из драгоценных металлов, ценные рукописи и книги, произведения изобразительного искусства и иконы.
Предполагается, что ряд найденных вещей будет передан на реставрацию за рубеж. Восстановлением предметов займутся немецкие и польские специалисты.
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