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В Якутии остается тяжелым состояние девочки, ушедшей из детсада в сорокаградусный мороз
06:52
Фото: proza.ru
В Якутии остается стабильно тяжелым состояние одной из девочек, незаметно ушедшей из детского сада, передает агентство "Интерфакс".
Напомним, ЧП случилось в селе Намцы. Двое детей оказались на улице в сорокаградусный мороз.
О состоянии девочки 2013 года рождения, которая обморозила пальцы рук, когда вместе с ровесницей ушла из детского сада, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Ребенок остается на лечении в Республиканской больнице № 2 центра экстренной медицинской помощи. Девочке оказывают необходимую помощь специалисты ожогового отделения. Пока состояние ребенка оценивается медиками как стабильно тяжелое.
По факту случившегося проводят проверку следственные органы Намского района Якутии. В будущем будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Как уже сообщалось, две воспитанницы детского сада вышли незамеченными на улицу в минувший четверг, 17 января. Одна из девочек пришла домой сама примерно через полчаса. Позже ребенка с обморожением пальцев рук экстренно госпитализировали. Второго ребенка привели домой случайные прохожие, у ребенка диагностировано общее переохлаждение организма.
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