Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Якутии двое детей самостоятельно ушли из детсада в 40-градусный мороз

11:20

Фото: vestiprim.ru



В Якутии две девочки одни ушли из детского сада, оказавшись на улице без присмотра в 40-градусный мороз, передает агентство "Интерфакс".



В результате ЧП одна из воспитанниц дошкольного учреждения попала в больницу с обморожением. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.



Как информирует прокуратура республики, инцидент случился в минувший четверг, 17 января, на территории населенного пункта Намцы. Две девочки 2013 годов рождения решили самовольно покинуть дошкольное учреждение и ушли незамеченными.



В ходе начатого разбирательства выяснилось, что примерно в 16:30 девочки, находившиеся в тот момент без присмотра воспитателей, смогли самостоятельно одеться и выйти из здания. Один ребенок спустя полчаса пришел домой и вскоре был доставлен в больницу с обморожением пальцев рук. Сейчас малышка находится на лечении в ожоговом отделении одного из медучреждений Якутска.



Вторую девочку отыскали и доставили домой лишь после 18 часов. У ребенка, который более часа провел на 40-градусном морозе, врачи диагностировали общее переохлаждение.



Прокуратура региона уже обратилась к руководству районного управления образования с требованием привлечь виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, ведомство указало на необходимость принятия мер по профилактике подобного рода нарушений.



Автор: Злата Богатова

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