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В Якутии двое детей самостоятельно ушли из детсада в 40-градусный мороз
11:20
Фото: vestiprim.ru
В Якутии две девочки одни ушли из детского сада, оказавшись на улице без присмотра в 40-градусный мороз, передает агентство "Интерфакс".
В результате ЧП одна из воспитанниц дошкольного учреждения попала в больницу с обморожением. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
Как информирует прокуратура республики, инцидент случился в минувший четверг, 17 января, на территории населенного пункта Намцы. Две девочки 2013 годов рождения решили самовольно покинуть дошкольное учреждение и ушли незамеченными.
В ходе начатого разбирательства выяснилось, что примерно в 16:30 девочки, находившиеся в тот момент без присмотра воспитателей, смогли самостоятельно одеться и выйти из здания. Один ребенок спустя полчаса пришел домой и вскоре был доставлен в больницу с обморожением пальцев рук. Сейчас малышка находится на лечении в ожоговом отделении одного из медучреждений Якутска.
Вторую девочку отыскали и доставили домой лишь после 18 часов. У ребенка, который более часа провел на 40-градусном морозе, врачи диагностировали общее переохлаждение.
Прокуратура региона уже обратилась к руководству районного управления образования с требованием привлечь виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, ведомство указало на необходимость принятия мер по профилактике подобного рода нарушений.
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