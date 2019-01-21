Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пскове обвенчались Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

21.1.2019 12:35

Фото: newspile.ru



Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове, передают российские СМИ.



Обряд, состоявшийся в Троицком соборе, проводил митрополит Псковский и Порховский Тихон.



Отмечается, что 81-летний кинематографист и его 45-летняя жена Юлия Высоцкая пригласили на свое венчание только самых близких. В их числе был брат Кончаловского - известный режиссер и общественный деятель Никита Михалков.



Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, женившиеся в 1998 году, воспитывают двух детей - Марию и Петра.



Народный артист РСФСР Андрей (Андрон) Кончаловский также работал в Соединенных Штатах Америки. Кинематографист также известен как общественно-политический деятель, возглавляет киноакадемию "Ника". Среди самых известных фильмов, снятых Кончаловским, "История Аси Клячиной", "Сибириада", "Танго и Кэш" и другие. До брака с Юлией Кончаловской был женат четыре раза.



Актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая родилась городе Новочеркасске, школу окончила в Баку. Училась в Белорусской госакадемии искусств, и в Лондонской академии музыкального и драматического искусства. Сыграла в кинокартинах "Пойти и не вернуться", "Глянец", "Дом дураков" и других, озвучила Колетт в русской версии мультипликационного фильма "Рататуй".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 305

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