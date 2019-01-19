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СМИ: Погибшие летчики Су-34 могли запутаться в парашютах
19.1.2019 23:01
Фото: morflot.ru
Летчики, погибшие после инцидента с двумя истребителями-бомбардировщиками Су-34 над Японским морем, могли запутаться в парашютах, передает портал 47news со ссылкой на источники в экстренных службах Сахалинской области. Как стало известно, тела пилотов были опутаны частями парашютной системы.
После того, как над Японским морем произошло касание двух самолетов, отрабатывавших маневрирование, экипажи Су-34 - четыре человека - катапультировались в Татарский пролив. Вскоре после ЧП оттуда запеленговали сигнал аварийно-спасательного буя. В соответствующий район сразу же выдвинулись рыболовецкие траулеры.
Одного военного - штурмана - удалось оперативно спасти и эвакуировать на борту армейского вертолета, тогда как поиски остальных летчиков, вынужденных оставаться в ледяной воде, затянулись на несколько часов. Ночью экипаж рыбацкого судна "Электрон" нашел спасательный плот, на котором находился майор по имени Алексей. Как утверждает источник портала, тело военнослужащего в тот момент было связано фалом.
Позднее те же моряки обнаружили еще один плот, на котором также находилось опутанное парашютом и стропами тело военного. Пилота вскоре забрали на вертолете. Спустя некоторое время экипаж "Электрон" нашел уже третий спасательный плот, он оказался пустым. Одновременно другими судами в акватории были найдены сумка со снабжением и фрагменты столкнувшихся истребителей.
Поиски четвертого летчика продолжились утром 19 января. К тому времени к операции уже подключились силы ВМФ — и от помощи траулеров отказались.
Ранее в Минобороны РФ, не указывая каких-либо подробностей, сообщили о гибели двух военнослужащих.
Причины катастрофы, случившейся 18 января над Японским морем, когда в ходе тренировочного полета столкнулись два самолета, выясняет специальная комиссия. По данным открытых источников, в числе версий рассматривается некая ошибка пилотирования.
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