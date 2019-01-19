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Президент Колумбии отдал приказ об аресте десяти переговорщиков от повстанцев, остающихся на Кубе
19.1.2019 15:15
Фото: rueconomics.ru
Колумбийский лидер Иван Дуке приказал арестовать переговорщиков от повстанцев, которые сейчас находятся на Кубе.
Глава государства подчеркнул, что власти намерены продолжать преследование группировки "Армия национального освобождения", задействуя для этого весь имеющийся потенциал.
Президент Колумбии Иван Дуке отдал приказ об аресте представителей леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО), входящих в число переговорщиков и находящихся в данный момент на Кубе. С соответствующим заявлением глава государства выступил в ходе обращения к нации после заседания совета национальной безопасности.
Колумбийский лидер подчеркнул, что решение об аресте переговорщиков от повстанцев было принято после "интенсивного диалога с международными лидерами". В результате он приказал взять под стражу десять членов АНО, отменяя тем самым резолюцию, создавшую условия для их пребывания на Кубе.
При этом Дуке от лица государства выразил кубинским властям за ранее выраженную ими солидарность. Однако на данный момент руководство Колумбии призывает Гавану к задержанию террористов с последующей передачей их в Боготу.
Напомним, в минувший четверг, 17 января, на территории Национальной полицейской академии Колумбии в Боготе прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали двадцать человек. Смертельные ранения также получил 56-летний колумбиец Хосе Альдемар Рохас Родригес, который управлял автомобилем, начиненным взрывчаткой, и направил машину в стену здания. По данным колумбийских правоохранителей, в автомобиле могло находиться около восьмидесяти килограммов взрывчатки.
Позже стало известно о том, что к теракту могут быть причастны повстанцы АНО. По подозрению в организации нападения силовики арестовали 39-летнего Рикардо Андреса Карвахаля.
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