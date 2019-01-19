Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Президент Колумбии отдал приказ об аресте десяти переговорщиков от повстанцев, остающихся на Кубе

19.1.2019 15:15

Фото: rueconomics.ru



Колумбийский лидер Иван Дуке приказал арестовать переговорщиков от повстанцев, которые сейчас находятся на Кубе.



Глава государства подчеркнул, что власти намерены продолжать преследование группировки "Армия национального освобождения", задействуя для этого весь имеющийся потенциал.



Президент Колумбии Иван Дуке отдал приказ об аресте представителей леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО), входящих в число переговорщиков и находящихся в данный момент на Кубе. С соответствующим заявлением глава государства выступил в ходе обращения к нации после заседания совета национальной безопасности.



Колумбийский лидер подчеркнул, что решение об аресте переговорщиков от повстанцев было принято после "интенсивного диалога с международными лидерами". В результате он приказал взять под стражу десять членов АНО, отменяя тем самым резолюцию, создавшую условия для их пребывания на Кубе.



При этом Дуке от лица государства выразил кубинским властям за ранее выраженную ими солидарность. Однако на данный момент руководство Колумбии призывает Гавану к задержанию террористов с последующей передачей их в Боготу.



Напомним, в минувший четверг, 17 января, на территории Национальной полицейской академии Колумбии в Боготе прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали двадцать человек. Смертельные ранения также получил 56-летний колумбиец Хосе Альдемар Рохас Родригес, который управлял автомобилем, начиненным взрывчаткой, и направил машину в стену здания. По данным колумбийских правоохранителей, в автомобиле могло находиться около восьмидесяти килограммов взрывчатки.



Позже стало известно о том, что к теракту могут быть причастны повстанцы АНО. По подозрению в организации нападения силовики арестовали 39-летнего Рикардо Андреса Карвахаля.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 215

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19.1.2019 14:19 СМИ: Трамп пока не собирается объявлять режим ЧП из-за приостановки работы правительства

СМИ: Трамп пока не собирается объявлять режим ЧП из-за приостановки работы правительства 19.1.2019 11:34 СNBC: в России успешно испытали систему ПРО «Нудоль»

СNBC: в России успешно испытали систему ПРО «Нудоль» 18.1.2019 08:39 К границам США движется новый караван мигрантов

К границам США движется новый караван мигрантов 17.1.2019 12:25 Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев

Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев 17.1.2019 12:08 Израильские СМИ рассказали о деталях плана Трампа по созданию государства Палестина