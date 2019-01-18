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На юго-востоке Москвы женщина погибла в результате падения снега с крыши
18.1.2019 20:42
Фото: rl0.ru
В Москве в результате несчастного случая погибла женщина.
ЧП случилось в Танковом проезде, когда с крыши дома No 3 счищали наледь и убирали скопившийся снег.
О несчастном случае, который произошел на территории Юго-Восточного АО около 13 часов, рассказали представители префектуры. По их данным, женщина, игнорируя все предупреждения, перешла через все ограждения, выставленные перед началом мероприятий по удалению снега и наледи.
В префектуре сообщили, что сотрудник ГБУ "Жилищник" района, который был ответственным за безопасность проведения этих работ, пытался остановить женщину. Усилия его результатов не принесли - оттолкнув мужчину, она намеревалась идти дальше, но в тот момент с крыши упал снег.
Женщина, личность которой сейчас устанавливается, от полученных повреждений погибла на месте. Пытавшегося ее остановить работника ГБУ "Жилищник", который пострадал в результате ЧП, экстренно госпитализировали. Сведений о его состоянии из официальных источников пока не поступало.
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