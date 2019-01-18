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В Калининградской области на берег вынесло немецкую торпеду времен ВОВ с 230 кг взрывчатки
18.1.2019 13:46
Фото: ont.by
Под Калининградом на пляж выбросило снаряд, визуально напоминающий торпеду времен ВОВ.
Как указывается в сообщении администрации Балтийского округа, сигнал о подозрительной находке поступил в экстренные службы в минувшую среду.
К месту ЧП - на пляж Балтийской косы - были незамедлительно направлены саперы. Как оказалось, речь действительно шла о торпеде времен Великой Отечественной войны. В минувший четверг, 17 января, специалисты бригады морской пехоты осмотрели снаряд, выброшенный на берег.
Саперы выяснили, что вес немецкой семиметровой торпеды марки G-7А превышает полторы тонны, а масса взрывчатого вещества может составлять более двухсот килограммов.
В ближайшее время специалисты примут решение о наиболее подходящем способе утилизации данного взрывоопасного предмета. В частности, они предполагают уничтожить торпеду на месте обнаружения, предварительно обеспечив полную безопасность процесса, пояснили представители местных властей.
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