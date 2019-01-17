Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: исламисты заявили о причастности к взрывам в Магнитогорске

08:01

Фото: esp.md



Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, деятельность официально запрещена в России) объявила о своей причастности к взрыву дома и возгоранию микроавтобуса в Магнитогорске. Соответствующая публикация появилась в арабском еженедельнике Al Naba.



Как указывается в Telegram-канал Directorate 4 и SITE Intelligence Group, газета ссылается на собственные источники. По данным авторов материала, боевики долгое время молчали, чтобы не подвергать риску исполнителей теракта. Отмечается, что взрывное устройство якобы было заложено в многоэтажку по улице Карла Маркса, № 164, членами ИГ. Оно находилось "между третьим и десятым этажом" и было приведено в действие утром 31 декабря.



Кроме того, исламисты утверждают, что ответственны и за ЧП с микроавтобусом, в результате которого погибли три человека. Инцидент произошел в Магнитогорске на следующий день после обрушения подъезда, 1 января 2019 года. Согласно официальным данным, взрыв бытового газа никак не связан с тем, что случилось на перекрестке улиц Правды и Карла Маркса. Представители силовых структур Челябинской области ранее заявили о том, в микроавтобусе перевозились газовые баллоны, что и стало причиной смертельного происшествия.



Необходимо отметить, что каких-либо подробностей, кроме тех, что уже появлялись в открытых источниках, джихадисты в своих заявлениях не приводят, подчеркивает Directorate 4.



Автор: Злата Богатова

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