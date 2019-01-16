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На Украине арестована выдворенная из России журналистка Бойко
02:12
Фото: mediametrics.ru
В Харькове арестовали украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), передает агентство "Интерфакс".
Выдворенная из РФ за нарушение правил пребывания в стране журналистка была задержана в рамках ранее возбужденного в ее отношения уголовного дела.
Сейчас Елена Бойко, ордер на арест которой выдал харьковский суд, ожидает транспортировки во Львов. Там журналистке предстоит встретиться с представителями СБУ. По данным СМИ, украинские власти заподозрили Бойко в госизмене и покушении на территориальную целостность страны.
Как отметила адвокат Галина Перфильева, представляющая интересы журналистки, Елену Бойко взяли под стражу после того, как она несколько часов пробыла на нейтральной территории. Переданная российскими приставами украинским пограничникам на пункте пропуска "Нехотеевка" журналистка просила о предоставлении ей политического убежища. Однако ее "вытолкали" на украинскую территорию.
В прошлом Бойко много раз принимала участие в политических ток-шоу на российских федеральных каналах, делая довольно неоднозначные заявления. В частности, в эфире передачи "На самом деле" она говорила о том, что в действительности в Киеве вместо депутата Дениса Вороненкова застрелили двойника, тогда как политик продолжает скрываться от кредиторов.
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