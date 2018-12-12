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Киселев готов на работу взять украинскую журналистку Бойко
17:21
Фото: mger2020.ru
Киселев выразил готовность взять на работу украинскую журналистку Бойко, передает РИА Новости.
По словам гендиректора МИА "Россия сегодня", беспринципно выдворять ее за пределы РФ.
По словам генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, он готов взять на работу украинскую журналистку Елену Бойко. При этом журналист отметил, что высылать ее из РФ беспринципно, ведь киевские власти могут быть очень жестоки, когда расправляяются с представителями оппозиции.
Киселев напомнил, что журналистка известна критикой в адрес нынешнего украинского лидера Петра Порошенко.
И сейчас не тот случай, когда российское руководство "может позволить себе опираться на формальности в ущерб гуманизму".
Ранее в Москве журналистку признали виновной в нарушении режима пребывания в РФ. Согласно решению, которое вынес столичный Преображенский суд, Бойко будет выслана из России, а до этого ее поместят в центр временного содержания при ГУ МВД по Москве, где находятся иностранцы и лица, не имеющие гражданства.
По словам Бойко, украинские власти возбудили в ее отношении уголовное дело, поэтому она не может возвратиться в Киев. Кроме того, она пыталась просить политического убежища в Москве, но ей было отказано. Адвокат украинской журналистки выразил намерение обжаловать вердикт о ее высылке за пределы РФ.
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