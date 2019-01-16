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В Новгородской области в мужской колонии родился ребенок


00:53
В Новгородской области в мужской колонии родился ребенокФото: gvol.ru

В Новгородской области в одной из мужских колоний появился на свет ребенок.

Как передает РИА Новости, сотрудники исправительного учреждения помогли стать матерью 22-летней женщине, которая несколько дней назад приехала к осужденному супругу на длительное свидание.

Как стало известно, сотрудникам ИК No 7 пришлось экстренно помогать беременной женщине, у которой прямо на территории учреждения внезапно началась родовая деятельность. В сообщении на портале регионального управления ФСИН указано, что все прошло благополучно - на свет появилась девочка. Вес новорожденной составил примерно 2 кг, а рост - 43 см.

До прибытия бригады медиков помощь роженице начали оказывать оперативный дежурный Александр Емельяненко и ответственный по учреждению от администрации ИК Олег Родин. Кроме того, волей судьбы в происходящем пришлось поучаствовать и отцу младенца, указано в сообщении.

Отмечается, что ЧП случилось вечером минувшего вторника, 15 января. В настоящее время мать и новорожденный ребенок находятся в больнице.

Автор: Злата Богатова

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