|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Новгородской области в мужской колонии родился ребенок
00:53
Фото: gvol.ru
В Новгородской области в одной из мужских колоний появился на свет ребенок.
Как передает РИА Новости, сотрудники исправительного учреждения помогли стать матерью 22-летней женщине, которая несколько дней назад приехала к осужденному супругу на длительное свидание.
Как стало известно, сотрудникам ИК No 7 пришлось экстренно помогать беременной женщине, у которой прямо на территории учреждения внезапно началась родовая деятельность. В сообщении на портале регионального управления ФСИН указано, что все прошло благополучно - на свет появилась девочка. Вес новорожденной составил примерно 2 кг, а рост - 43 см.
До прибытия бригады медиков помощь роженице начали оказывать оперативный дежурный Александр Емельяненко и ответственный по учреждению от администрации ИК Олег Родин. Кроме того, волей судьбы в происходящем пришлось поучаствовать и отцу младенца, указано в сообщении.
Отмечается, что ЧП случилось вечером минувшего вторника, 15 января. В настоящее время мать и новорожденный ребенок находятся в больнице.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|