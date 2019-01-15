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Под Воронежем 8 человек погибли в дорожной аварии


09:09
Под Воронежем 8 человек погибли в дорожной аварии Фото: znak.com

Под Воронежем в результате ДТП погибли восемь человек, сообщает РИА Новости. Смертельная авария произошла накануне на трассе Курск - Борисоглебск.

Ранее в СМИ появились сведения о семи погибших в результате столкновения трех машин.

До восьми человек увеличилось число жертв дорожной аварии, которая произошла накануне днем на территории Нижнедевицкого района Воронежской области. Как сообщили в единой дежурной диспетчерской службе, скончался один из пострадавших.

По данным регионального полицейского главка, смертельное ДТП случилось примерно в 15.15 по московскому времени. Установлено, что водитель машины Lexus, двигавшийся в направлении областного центра, допустил выезд на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с двумя другими транспортными средствами, сразу после чего все они загорелись.

Обстоятельства трагедии, случившейся в районе 166-го километра дороги Курск - Борисоглебск, выясняют специалисты.

По данным ряда российских СМИ, в числе жертв аварии - управляющий директор АО "Оскольский электрометаллургический комбинат" (ОЭМК) Александр Тищенко, а также водитель предприятия Василий Юмашев.

Автор: Злата Богатова

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