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В Кабуле жертвами теракта стали 4 человека, ранены более 100
15.1.2019 09:46
Фото: trust.ua
Запрещенная в нашей стране террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) заявила о своей причастности к инциденту в Кабуле.
Как передает телевизионный канал Tolo News, в результате взрыва погибли четыре человека, ранения получили более ста.
ЧП случилось вечером минувшего понедельника, когда в столице Афганистана взлетела на воздух начиненная взрывчаткой автомашина. Силовиками случившееся практически сразу было квалифицировано как теракт. Местные правоохранители отмечают, что мощный взрыв прогремел неподалеку от комплекса Green Village, который посещают преимущественно иностранцы.
По данным местных СМИ, руководство комплекса, расположенного в непосредственной близости от аэропорта Кабула, ранее делало заявления о том, что их территория хорошо охраняется и является достаточно защищенной.
Представители МВД Афганистана сообщили о начале расследования по факту взрыва. Обстоятельства инцидента сейчас выясняют специалисты. На месте происшествия продолжают работу сотрудники экстренных служб.
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