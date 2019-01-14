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Под Новосибирском задержаны подозреваемые в убийстве женщины из-за машины


14.1.2019 09:06
Под Новосибирском задержаны подозреваемые в убийстве женщины из-за машиныФото: vk.me

Правоохранительные органы Новосибирска, действующие совместно с кемеровскими полицейскими, задержали двух подозреваемых в убийстве жительницы города Бердск.

Ранее было найдено тело женщины, которая отправилась продавать машину и пропала.

Как рассказали представители регионального полицейского главка, ранее в правоохранительные органы  поступил сигнал об исчезновении жительницы Бердска. Родственники пропавшей женщины сообщили, что она намеревалась показывать потенциальному покупателю свой автомобиль Peugeot 407. Однако после встречи она не вернулась домой.

В ходе начатого расследования выяснилось, что женщина стала жертвой умышленного убийства. Двое мужчин, предложив ей осмотреть перед приобретением машину, выехали с ней в безлюдное место. Оказавшись на трассе, злоумышленники  задушили автоледи и спрятали ее тело рядом с дорогой.

По версии следствия, избавившись от трупа, преступники успели перегнать машину в Кемерово и продать. Как пишут местные СМИ со ссылкой на источники в полиции региона, злоумышленники выручили за похищенный автомобиль 155 тысяч рублей.

Правоохранителям в кратчайшие сроки удалось выйти на след подозреваемых, которые были сразу же задержаны. Один из фигурантов, пойманный в Бердске. имел при себе денежные средства, полученные от продажи автомобиля убитой женщины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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