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Под Новосибирском задержаны подозреваемые в убийстве женщины из-за машины
14.1.2019 09:06
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Новосибирска, действующие совместно с кемеровскими полицейскими, задержали двух подозреваемых в убийстве жительницы города Бердск.
Ранее было найдено тело женщины, которая отправилась продавать машину и пропала.
Как рассказали представители регионального полицейского главка, ранее в правоохранительные органы поступил сигнал об исчезновении жительницы Бердска. Родственники пропавшей женщины сообщили, что она намеревалась показывать потенциальному покупателю свой автомобиль Peugeot 407. Однако после встречи она не вернулась домой.
В ходе начатого расследования выяснилось, что женщина стала жертвой умышленного убийства. Двое мужчин, предложив ей осмотреть перед приобретением машину, выехали с ней в безлюдное место. Оказавшись на трассе, злоумышленники задушили автоледи и спрятали ее тело рядом с дорогой.
По версии следствия, избавившись от трупа, преступники успели перегнать машину в Кемерово и продать. Как пишут местные СМИ со ссылкой на источники в полиции региона, злоумышленники выручили за похищенный автомобиль 155 тысяч рублей.
Правоохранителям в кратчайшие сроки удалось выйти на след подозреваемых, которые были сразу же задержаны. Один из фигурантов, пойманный в Бердске. имел при себе денежные средства, полученные от продажи автомобиля убитой женщины.
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