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Музыканты со всего мира съехались на Маланинский фестиваль в Новосибирск
00:18
Фото: suborov.ru
В Новосибирске вновь проходит масштабный музыкальный фестиваль с участием иностранных исполнителей и творческих коллективов.
Как передает ТАСС, вместе с отечественными артистами на сцену Дворца культуры железнодорожников предстоит выйти гостям из Испании, Канады, Китая и многих других стран.
Открытие Маланинского международного фестиваля, который объединяет аккордеонистов, баянистов, гармонистов, балалаечников, домристов и гитаристов, состоялось 12 января. По словам Николая Примерова - организатора мероприятия, названного в честь известного сибирского баяниста Ивана Маланина, в рамках этого смотра уже прошел концерт "80 минут вокруг света". Для зрителей выступили гости из Доминиканской Республики, Колумбии, Италии, Франции и других стран.
Программа фестиваля будет включать выступления музыкантов, играющих на гуслях и национальных барабанах, а также концерт, посвященный разнообразным гармоникам мира. Смотр будет длиться до 15 января, объединив порядка тысячи исполнителей. Организаторы рассчитывают, что фестиваль соберет около пяти тысяч зрителей.
Впервые Международный Маланинский конкурс-фестиваль провели еще в 1987 году. Целью мероприятия является возрождение и популяризация традиционного творчества, в том числе, игры на баяне и других народных инструментах. На протяжении многих лет смотр собирает зарубежных гостей, которые обмениваются опытом с музыкантами из Новосибирска и других регионов нашей страны.
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