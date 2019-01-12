Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Музыканты со всего мира съехались на Маланинский фестиваль в Новосибирск

00:18

Фото: suborov.ru



В Новосибирске вновь проходит масштабный музыкальный фестиваль с участием иностранных исполнителей и творческих коллективов.



Как передает ТАСС, вместе с отечественными артистами на сцену Дворца культуры железнодорожников предстоит выйти гостям из Испании, Канады, Китая и многих других стран.



Открытие Маланинского международного фестиваля, который объединяет аккордеонистов, баянистов, гармонистов, балалаечников, домристов и гитаристов, состоялось 12 января. По словам Николая Примерова - организатора мероприятия, названного в честь известного сибирского баяниста Ивана Маланина, в рамках этого смотра уже прошел концерт "80 минут вокруг света". Для зрителей выступили гости из Доминиканской Республики, Колумбии, Италии, Франции и других стран.



Программа фестиваля будет включать выступления музыкантов, играющих на гуслях и национальных барабанах, а также концерт, посвященный разнообразным гармоникам мира. Смотр будет длиться до 15 января, объединив порядка тысячи исполнителей. Организаторы рассчитывают, что фестиваль соберет около пяти тысяч зрителей.



Впервые Международный Маланинский конкурс-фестиваль провели еще в 1987 году. Целью мероприятия является возрождение и популяризация традиционного творчества, в том числе, игры на баяне и других народных инструментах. На протяжении многих лет смотр собирает зарубежных гостей, которые обмениваются опытом с музыкантами из Новосибирска и других регионов нашей страны.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 101

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.1.2019 22:10 Ученым удалось раскрыть одну из главных тайн острова Пасхи

Ученым удалось раскрыть одну из главных тайн острова Пасхи 10.1.2019 07:04 В Перу ввели строгие ограничения для туристов, посещающих Мачу-Пикчу

В Перу ввели строгие ограничения для туристов, посещающих Мачу-Пикчу 7.1.2019 11:20 В США объявили победителей кинопремии «Золотой глобус»

В США объявили победителей кинопремии «Золотой глобус» 2.1.2019 01:59 Галерея Уффици призывает Берлин возвратить картину, украденную нацистами

Галерея Уффици призывает Берлин возвратить картину, украденную нацистами 29.12.2018 15:29 Названы мировые достопримечательности, которые сильнее всего разочаровали туристов