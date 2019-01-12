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Ученым удалось раскрыть одну из главных тайн острова Пасхи
12.1.2019 22:10
Фото: lonelyplanet.com
Ученым удалось разгадать тайну знаменитых истуканов и их "постаментов" на берегах острова Пасхи, передает РИА Новости.
По мнению специалистов, гигантские объекты создавались не только ради почитания предков.
Американские антропологи из Бингемтонского университета пришли к выводу, что истуканы представляли собой своеобразные "указатели" мест, где есть источники пресной воды. Исследователи опубликовали отчет в журнале PLoS One.
В материале указано, что специалисты изучили гидрологию острова Пасхи, ведь в прошлом ученые нередко жаловались на недостаток пресной воды. В результате выяснилось, что практически все гигантские истуканы находятся рядом с родниками и ключами. Как отмечают американские антропологи, их даже удивило, что на этот факт никто ранее не обращал внимение.
Остров Пасхи представляет собой одно из наиболее таинственных мест нашей планеты. Около двух тысяч лет назад на этих землях процветала удивительная цивилизация полинезийцев Рапануи. Она оставила после себя немало следов - масштабные истуканы-моаи, как считают историки, создавались для обожествления предков.
Цивилизация прекратила свое существование еще до того, как на остров Пасхи прибыли первые европейцев. По мнению специалистов, люди покинули эти места из-за истощившихся ресурсов и спровоцированными этим войнами между различными племенами.
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