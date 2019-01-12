Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученым удалось раскрыть одну из главных тайн острова Пасхи

12.1.2019 22:10

Фото: lonelyplanet.com



Ученым удалось разгадать тайну знаменитых истуканов и их "постаментов" на берегах острова Пасхи, передает РИА Новости.



По мнению специалистов, гигантские объекты создавались не только ради почитания предков.



Американские антропологи из Бингемтонского университета пришли к выводу, что истуканы представляли собой своеобразные "указатели" мест, где есть источники пресной воды. Исследователи опубликовали отчет в журнале PLoS One.



В материале указано, что специалисты изучили гидрологию острова Пасхи, ведь в прошлом ученые нередко жаловались на недостаток пресной воды. В результате выяснилось, что практически все гигантские истуканы находятся рядом с родниками и ключами. Как отмечают американские антропологи, их даже удивило, что на этот факт никто ранее не обращал внимение.



Остров Пасхи представляет собой одно из наиболее таинственных мест нашей планеты. Около двух тысяч лет назад на этих землях процветала удивительная цивилизация полинезийцев Рапануи. Она оставила после себя немало следов - масштабные истуканы-моаи, как считают историки, создавались для обожествления предков.



Цивилизация прекратила свое существование еще до того, как на остров Пасхи прибыли первые европейцев. По мнению специалистов, люди покинули эти места из-за истощившихся ресурсов и спровоцированными этим войнами между различными племенами.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10.1.2019 07:04 В Перу ввели строгие ограничения для туристов, посещающих Мачу-Пикчу

В Перу ввели строгие ограничения для туристов, посещающих Мачу-Пикчу 7.1.2019 11:20 В США объявили победителей кинопремии «Золотой глобус»

В США объявили победителей кинопремии «Золотой глобус» 2.1.2019 01:59 Галерея Уффици призывает Берлин возвратить картину, украденную нацистами

Галерея Уффици призывает Берлин возвратить картину, украденную нацистами 29.12.2018 15:29 Названы мировые достопримечательности, которые сильнее всего разочаровали туристов

Названы мировые достопримечательности, которые сильнее всего разочаровали туристов 26.12.2018 10:21 Иркутский губернатор поддержал появление на Ольхоне "Хранителя Байкала"