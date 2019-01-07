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Российские ученые продолжают попытки восстановить связь с телескопом «Спектр-Р»
15:09
Фото: k156.ru
Специалисты продолжают работу по восстановлению связи с единственным отечественным космическим телескопом "Спектр-Р", сообщает РИА Новости.
Сложившуюся ситуацию прокомментировал академик Николай Кардашев, возглавляющий Астрокосмический центр ФИАН.
По словам ученого, специалисты активно продолжают попытки нормализовать связь. Николай Кардашев отметил, что сегодня "идут сеансы", они будут продолжаться и завтра, в воскресенье. Академик при этом подчеркнул, что часть сигналов имеется.
Глава центра пояснил, что в прошлом уже происходили сбои такого рода. Учитывая, что там имеются различные системы связи, все может вновь исправно заработать. Ученые сохраняют надежду, что частично потерянная с аппаратом связь наладится в ближайшее время.
Академик также добавил, что аппарат, гарантийный срок использования которого уже истек, не работает лишь на прием командной информации. На при этом на Земле, как и прежде, в полном объеме получают от него все научные данные.
Ранее о возникших неполадках рассказал член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, являющийся научным руководителем проекта "Радиоастрон". При этом он отметил, что аппарат "точно жив".
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