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Логинов отреагировал на высказывания Фуркада


11.1.2019 21:38
Логинов отреагировал на высказывания ФуркадаФото: vigornews.ru

Логинов заявил, что ему хотелось бы лично переговорить с Фуркадом, передают российские СМИ. Пока же ему "нечего комментировать", отметил биатлонист.

Ранее французский спортсмен в резкой форме отреагировал на победу россиянина по итогам спринта на четвертом этапе Кубка мира.

После победы на соревнованиях, проводившихся в германском Оберхофе, ставший лидером россиянин Александр Логинов заявил, что хотел бы для начала сам поговорить с Мартеном Фуркадом, пишет "Советский спорт". Пока же он не будет комментировать критические выпады француза.

Ранее в прессе широко распространились высказывания французского биатлониста. Фуркад, пришедший к финишу лишь седьмым, в частности, говорил о том, что расстроен из-за победы россиянина.

Французский спортсмен заявил, что не уважает Логинова, хотя и вынужден считаться с тем, что российского биатлониста допустили к соревнованиям. По словам Фуркада, выигрыш Логинова он воспринял как несправедливость и даже позор.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 252

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