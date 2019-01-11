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Захарова опровергла домыслы об обмене Уилана


11.1.2019 14:54
Захарова опровергла домыслы об обмене УиланаФото: poliksal.ru

Американца Пола Уилана, задержанного в Москве по обвинению в шпионской деятельности, не будут обменивать на граждан РФ, которые ранее были арестованы за рубежом.

На эту тему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила на брифинге в Москве, передает РИА Новости.

По словам Марии Захаровой, на сегодняшний день не предполагается обменивать обвиненного в шпионаже Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в других странах. Представительница отечественного дипломатического ведомства при этом отметила, что многочисленные публикации в СМИ представляют собой лишь предположения либо "откровенные спекуляции и фейки".

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил о том, что не располагает сведениями о возможном обмена Пола Уилана на Марию Бутину, которая была арестована властями Соединенных Штатов. При этом официальный представитель Кремля заверил, что Москва не собирается использовать людей в качестве пешек в дипломатических играх.

Автор: Злата Богатова

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