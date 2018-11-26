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Жителям Кузбасса предстоит выплатить 200 тысяч за проделки кота
15:36
Фото: mywishlist.ru
В Новокузнецке состоялись слушания по делу о затоплении магазина детских игрушек.
Согласно вынесенному вердикту, виновником ЧП был признан кот. Владельцам животного, которое случайно открыло кран, теперь предстоит возмещать ущерб.
Дело рассматривалось в Центральном райсуде Новокузнецка. Согласно вынесенному решению, с семьи местных жителей взыскивается порядка двухсот тысяч рублей. Хозяевам предстоит расплачиваться за поведение их домашнего любимца, неосторожно задевшего кран на кухне.
Ранее владелица затопленного магазина детских игрушек подала иск о возмещении ущерба. Местная предпринимательница указала в заявлении сумму более 282 тысяч, но размер компенсации был снижен в ходе судебного разбирательства.
Как указано на портале суда, ЧП случилось 28 февраля. В дальнейшем выяснилось, что причиной затопления стал открытый кран в квартире, расположенной над магазином. Вода начала течь "мимо мойки в кухне по причине небрежности ответчиков (кран открыл кот)", - отмечается в официальном документе.
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