Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Актрисе Эшли Джадд вновь не удалось подать иск против Вайнштейна

10.1.2019 15:30

Фото: shuud.mn



В Соединенных Штатах вновь отклонили иск, поданный известной актрисой Эшли Джадд.



Как передают американские СМИ, артистка обвиняет продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.



Федеральный судья в американском штате Калифорния вновь отказался принимать к рассмотрению иск, который пыталась подать Эшли Джадд. По данным портала Variety, артистка заявила о том, что Харви Вайнштейн домогался ее в номере отеля в конце 1996 - начале 1997 года. После того, как Джадд сумела уйти из гостиницы, Вайнштейн начал ей "мстить".



По мнению актрисы, именно Вайнштнейн помешал ей добиться высот в киноиндустрии. Как утверждает Джадд, она могла бы сняться в кинотрилогии "Властелин колец" и получить другие роли в успешных проектах, если бы не мстительный продюсер.



Артистка впервые обратилась в суд с заявлением еще в сентябре прошлого года, однако федеральный судья в Калифорнии Филип Гутьеррез вынес вердикт о том, что не может принять иск. Дело в том, что на момент вероятного преступления актриса и продюсер состояли в таких профессиональных отношениях, на которые еще не распространялись соответствующие законы. Вместе с тем, к рассмотрению был принят пункт, в котором Джадд обвиняет Вайнштейна в распространении порочащих ее сведений.



Позже были приняты поправки к законодательству, после чего Джадд вновь попыталась подать иск, но и на этот раз ей отказали. Как подчеркнул судья Гутьеррез, вынесший соответствующее решение в минувшую среду, 9 января, действие обновленных правил не распространяется на иски, которые были поданы ранее.



Напомним, Эшли Джадд была одной из актрис, признанных "нарушителями молчания" (The Silence Breakers) в конце 2017 года. Актриса и ряд ее коллег, заговоривших о проблеме домогательств, тогда были названы лидерами престижного списка "Человек года" по версии TIME.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 397

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 8.1.2019 12:54 Волочкова решила не возвращаться в Россию

Волочкова решила не возвращаться в Россию 29.12.2018 22:56 Венсан Кассель скоро вновь станет отцом

Венсан Кассель скоро вновь станет отцом 29.12.2018 21:33 Анджелина Джоли задумалась о карьере политика

Анджелина Джоли задумалась о карьере политика 29.12.2018 14:19 Кевина Спейси вновь обвиняют в домогательствах

Кевина Спейси вновь обвиняют в домогательствах 28.12.2018 13:59 Кейт Бланшетт приехала в Москву, чтобы сводить детей в Большой театр