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Актрисе Эшли Джадд вновь не удалось подать иск против Вайнштейна


10.1.2019 15:30
Актрисе Эшли Джадд вновь не удалось подать иск против ВайнштейнаФото: shuud.mn

В Соединенных Штатах вновь отклонили иск, поданный известной актрисой Эшли Джадд.

Как передают американские СМИ, артистка обвиняет продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Федеральный судья в американском штате Калифорния вновь отказался принимать к рассмотрению иск, который пыталась подать Эшли Джадд. По данным портала Variety, артистка заявила о том, что Харви Вайнштейн домогался ее в номере отеля в конце 1996 - начале 1997 года. После того, как Джадд сумела уйти из гостиницы, Вайнштейн начал ей "мстить".

По мнению актрисы, именно Вайнштнейн помешал ей добиться высот в киноиндустрии. Как утверждает Джадд, она могла бы сняться в кинотрилогии "Властелин колец" и получить другие роли в успешных проектах, если бы не мстительный продюсер.

Артистка впервые обратилась в суд с заявлением еще в сентябре прошлого года, однако федеральный судья в Калифорнии Филип Гутьеррез вынес вердикт о том, что не может принять иск. Дело в том, что на момент вероятного преступления актриса и продюсер состояли в таких профессиональных отношениях, на которые еще не распространялись соответствующие законы. Вместе с тем, к рассмотрению был принят пункт, в котором Джадд обвиняет Вайнштейна в распространении порочащих ее сведений.

Позже были приняты поправки к законодательству, после чего Джадд вновь попыталась подать иск, но и на этот раз ей отказали. Как подчеркнул судья Гутьеррез, вынесший соответствующее решение в минувшую среду, 9 января, действие обновленных правил не распространяется на иски, которые были поданы ранее.

Напомним, Эшли Джадд была одной из актрис, признанных "нарушителями молчания" (The Silence Breakers) в конце 2017 года. Актриса и ряд ее коллег, заговоривших о проблеме домогательств, тогда были названы лидерами престижного списка "Человек года" по версии TIME.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 397

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