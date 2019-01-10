|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Украине сотрудники военкомата похитили футболиста из Крыма, чтобы отправить его в армию
10.1.2019 12:32
Фото: olaylar.az
В Херсоне украинские военнослужащие похитили молодого человека, приехавшего из Крыма. Как пишут местные СМИ, парень готовился к карьере профессионального спортсмена, но злоумышленники, оказавшиеся работниками военкомата, пытались отправить его в украинскую армию.
По словам представителя Уполномоченного по соблюдению прав человека в Крыму, назначенного властями в Киеве, Исмаила Халикова, жертвой преступления стал молодой футболист. Двадцатилетний житель полуострова, решивший посвятить жизнь спорту, прибыл в Херсон, чтобы стать игроком "Кристалла" или "Таврии". О случившемся Халиков рассказал в эфире радио "Куреш".
Потерпевший, которого доставили в херсонский военкомат, смог дозвониться до матери и рассказать о том, что с ним произошло. Как сообщил парень, утром он направлялся в магазин, когда к нему подошли двое незнакомых мужчин. Спросив о возрасте, месте проживания и службе в армии, они силой усадили футболиста в машину. Доставив молодого человека в военкомат, похитители сразу же отправили его на медкомиссию. Спортсмен отметил, что в действительности его осматривали лишь окулист и стоматолог. Вместо заключения других специалистов печати "ему поставили автоматом".
В настоящее время в военную прокуратуру отправлена жалоба, начато разбирательство.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|