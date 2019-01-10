На Украине сотрудники военкомата похитили футболиста из Крыма, чтобы отправить его в армию

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Кот британского искусствоведа проделал дыру в портрете XVII века
Кот британского искусствоведа проделал дыру в портрете XVII века
Актрисе Эшли Джадд вновь не удалось подать иск против Вайнштейна
Актрисе Эшли Джадд вновь не удалось подать иск против Вайнштейна
В Мытищах школьница выстрелила себе в голову во время попытки сделать селфи
В Мытищах школьница выстрелила себе в голову во время попытки сделать селфи
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Роскомнадзор обнаружил на ресурсах Би-би-си экстремистские материалыРоскомнадзор обнаружил на ресурсах Би-би-си экстремистские материалы
Кот британского искусствоведа проделал дыру в портрете XVII века Кот британского искусствоведа проделал дыру в портрете XVII века
Под Омском многодетную мать подозревают в убийстве новорожденного ребенкаПод Омском многодетную мать подозревают в убийстве новорожденного ребенка
Актрисе Эшли Джадд вновь не удалось подать иск против ВайнштейнаАктрисе Эшли Джадд вновь не удалось подать иск против Вайнштейна
На Украине сотрудники военкомата похитили футболиста из Крыма, чтобы отправить его в армиюНа Украине сотрудники военкомата похитили футболиста из Крыма, чтобы отправить его в армию

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Украине сотрудники военкомата похитили футболиста из Крыма, чтобы отправить его в армию


10.1.2019 12:32
На Украине сотрудники военкомата похитили футболиста из Крыма, чтобы отправить его в армиюФото: olaylar.az

В Херсоне украинские военнослужащие похитили молодого человека, приехавшего из Крыма. Как пишут местные СМИ, парень готовился к карьере профессионального спортсмена, но злоумышленники, оказавшиеся работниками военкомата, пытались отправить его в украинскую армию.

По словам представителя Уполномоченного по соблюдению прав человека в Крыму, назначенного властями в Киеве, Исмаила Халикова, жертвой преступления стал молодой футболист. Двадцатилетний житель полуострова, решивший посвятить жизнь спорту, прибыл в Херсон, чтобы стать игроком "Кристалла" или "Таврии". О случившемся Халиков рассказал в эфире радио "Куреш".

Потерпевший, которого доставили в херсонский военкомат, смог дозвониться до матери и рассказать о том, что с ним произошло. Как сообщил парень, утром он направлялся в магазин, когда к нему подошли двое незнакомых мужчин. Спросив о возрасте, месте проживания и службе в армии, они силой усадили футболиста в машину. Доставив молодого человека в военкомат, похитители сразу же отправили его на медкомиссию. Спортсмен отметил, что в действительности его осматривали лишь окулист и стоматолог. Вместо заключения других специалистов печати "ему поставили автоматом".

В настоящее время в военную прокуратуру отправлена жалоба, начато разбирательство.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В ЮАР столкнулись поезда: погибли 3 человека, более 600 пострадалиВ ЮАР столкнулись поезда: погибли 3 человека, более 600 пострадали
Названы самые опасные для женщин государстваНазваны самые опасные для женщин государства
В Ингушетии женщину застрелили на рынкеВ Ингушетии женщину застрелили на рынке
В Сирии двое россиян погибли в результате авиаудара коалицииВ Сирии двое россиян погибли в результате авиаудара коалиции
В Калифорнии задержан подросток, планировавший устроить стрельбу в своей школеВ Калифорнии задержан подросток, планировавший устроить стрельбу в своей школе

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 812


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru