Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Украине сотрудники военкомата похитили футболиста из Крыма, чтобы отправить его в армию

10.1.2019 12:32

Фото: olaylar.az



В Херсоне украинские военнослужащие похитили молодого человека, приехавшего из Крыма. Как пишут местные СМИ, парень готовился к карьере профессионального спортсмена, но злоумышленники, оказавшиеся работниками военкомата, пытались отправить его в украинскую армию.



По словам представителя Уполномоченного по соблюдению прав человека в Крыму, назначенного властями в Киеве, Исмаила Халикова, жертвой преступления стал молодой футболист. Двадцатилетний житель полуострова, решивший посвятить жизнь спорту, прибыл в Херсон, чтобы стать игроком "Кристалла" или "Таврии". О случившемся Халиков рассказал в эфире радио "Куреш".



Потерпевший, которого доставили в херсонский военкомат, смог дозвониться до матери и рассказать о том, что с ним произошло. Как сообщил парень, утром он направлялся в магазин, когда к нему подошли двое незнакомых мужчин. Спросив о возрасте, месте проживания и службе в армии, они силой усадили футболиста в машину. Доставив молодого человека в военкомат, похитители сразу же отправили его на медкомиссию. Спортсмен отметил, что в действительности его осматривали лишь окулист и стоматолог. Вместо заключения других специалистов печати "ему поставили автоматом".



В настоящее время в военную прокуратуру отправлена жалоба, начато разбирательство.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 260

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