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Глава Минобороны Норвегии заявил о возможной войне с РФ
10.1.2019 10:37
Фото: alkompis.se
Вооруженный конфликт между европейскими государствами теперь уже не стоит считать таким уж немыслимым, убежден глава оборонного ведомства Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
Своим мнением по этому вопросу руководитель министерства поделился, когда выступил на заседании "Военного общества Норвегии" с традиционной новогодней речью.
По словам норвежского министра, сложившаяся на сегодняшний день обстановка говорит о том, "что вооруженный конфликт между странами в Европе больше не является немыслимым". Текст речи Франка Бакке-Йенсена, который назвал Россию "озабоченностью номер один", позднее был опубликован на официальном сайте правительства страны.
Как заявил глава Минобороны Норвегии, действия официальной Москвы в последнее время вызывают обеспокоенность мировой общественности и представляют собой угрозу безопасности. Министр при этом упомянул о ситуации в Великобритании и убийствах, которые совершались с использованием "радиологического и химического" вооружения.
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