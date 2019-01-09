Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался онкобольной мальчик, о котором рассказывали Путину

08:41

Фото: livejournal.com



Скончался ребенок, страдавший от онкологического заболевания, о котором в минувшем декабре рассказывали президенту России Владимиру Путина во время большой пресс-конференции.



Как передает РИА Новости, состояние трехлетнего Владислава Шестакова резко ухудшилось в ночь на четверг.



Информация о смерти ребенка поступила от представителей Минздрава Иркутской области. транспортабельным. По данным ведомства, минувшей ночью состояние Владислава начало резко ухудшаться. В результате мальчик умер.



О мальчике из города Черемхово, у которого диагностировали онкологическое заболевание, в минувшем декабре рассказали президенту РФ. В ходе пресс-конференции Владимира Путина просили об оказании помощи в транспортировке к месту лечения Владислава Шестакова. Позднее стало известно, что медики, лечившие ребенка, ввиду тяжелого состояния, не разрешили переводить его в другую больницу.



Региональный детский омбудсмен Светлана Семенова ранее сообщала о создании всех условий для лечения ребенка в клинике, где он на тот момент находился. Уполномоченный по правам детей в Иркутской области отмечала, что специалисты ряда больниц оказывали сибирским коллегам консультативную поддержку.



Автор: Злата Богатова

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