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На Пхукете выясняют причины гибели 31-летней россиянки
06:12
Фото: tvc.ru
На Пхукете найдено тело 31-летней туристки из России. Обстоятельства смерти женщины выясняют правоохранительные органы, передает The Phuket news.
ЧП случилось в минувший вторник, 8 декабря.
Со ссылкой на источники в местной полиции сообщается, что тело россиянки было найдено ранним утром в одном из номеров гостиницы на пляже Карон. Туристка лежала поперек кровати, на женщине в тот момент было белье и футболка. Установлено, что ранее гражданка РФ приехала на Пхукет вместе со своими дочерью и братом. Предполагалось, что все покинут тайский остров во вторник.
Первичный осмотр и обыск номера не выявил никаких свидетельств криминальной смерти. Не нашли полицейские и лекарственных средств, предназначенных для лечения хронических болезней. эксперты продолжают исследовать тело, однако явных признаков какой-либо борьбы, травм и повреждений на нем не было, отметили в полиции. Уточняется, что вскрытие проводят специалисты столичного Vaсhira Phuket Hospital.
В правоохранительных органах Пхукета отметили, что версия об ограблении не рассматривается.
Ранее в Камбодже были найдены мертвыми супруги из Петербурга.
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