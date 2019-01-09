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На камбоджийском курорте найдены мертвыми супруги из Петербурга
9.1.2019 20:32
Фото: thephuketnews.com
Полиция камбоджийского города Сиануквиль выясняет обстоятельства гибели супругов из России. Тела петербуржцев, уехавших за границу весной прошлого года, были найдены в арендованном доме, передает РИА Новости со ссылкой на российских дипломатов.
Как стало известно, на камбоджийском курорте были найдены мертвыми мужчина и женщина, соответственно 53 и 58 лет. В последнее время супруги из Петербурга проживали в арендованном доме, где и скончались. Представители российской дипмисии, подтвердив, что речь идет о двух гражданах РФ, отметили, что эксперты еще не завершили исследование тел. В соответствии с камбоджийскими законами причины смерти россиян озвучат лишь после завершения расследования.
Вместе с тем, в прессе появились публикации о том, что мужчина скончался в результате сердечного приступа, который мог быть спровоцирован приемом лекарственных препаратов. В открытых источниках со ссылкой на знакомых пары также пишут о долгах, которые имели петербуржцы. По словам брата умершей женщины, несколько лет сестра и ее муж потерпели финансовый крах. Они не смогли выплачивать взятую ранее валютную ипотеку, однако вновь взяли кредиты и покинули РФ.
В Камбоджу супруги прибыли весной прошлого года. Связываясь с братом, женщина рассказывала, что взятые с собой деньги практически закончились, скоро им будет нечем платить за жилье.
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