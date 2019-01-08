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В Россию прибыли переданные Лаосом танки Т-34
13:18
Фото: aif.ru
Армия Лаоса передала РФ тридцать танков Т-34, сообщает телевизионный канал "Звезда".
Полностью исправная военная техника, выпускавшаяся в период 1940-1946 годов, в будущем будет использоваться на парадах и для киносъемок.
Как рассказали журналистам представители отечественного Минобороны, переданные лаосской армией танки Т-34 предполагается использовать на Парадах Победы, которые будут проводиться в разных городах нашей страны и обновления экспозиций музеев. Кроме того, военная техника пригодится для съемок исторических кинофильмов, которые рассказывают о Великой Отечественной войне.
Произведенная в СССР военная техника была возвращена властями Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества, отметили в российском министерстве. В ведомстве пояснили, что соответствующая договоренность была достигнута еще около года назад, когда Лаос с официальным визитом посещал глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
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