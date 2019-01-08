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В Афинах из-за снегопадов закрыты школы
8.1.2019 22:13
Фото: blogspot.com
В столице Греции из-за снегопадов отменены занятия в школах, сообщает РИА Новости.
Минувшей ночью снегопады, сопровождавшиеся похолоданием, отмечались в большинстве районов столичного региона Аттика.
Погода в Греции начала портиться еще в конце декабря. Сначала снег выпал в северных и центральных регионах страны. На некоторых территориях наблюдались мокрый снег и ливни. Согласно официально подтвержденным данным, три человека погибли в результате ЧП, спровоцированных метеорологическими условиями.
Как предсказывают синоптики, холода в Греции сохранятся в течение еще нескольких дней.
Ранее сообщалось о гибели девяти человек в Австрии, где полностью эвакуировали горнолыжный курорт Хохкар из-за угрозы схода огромной лавины, и южных районах Германии. Наиболее сложная обстановка сложилась сейчас в Баварских Альпах. Администрация района Мисбах уже объявила о введении режима ЧС. Учитывая, что снегопады не окончатся до начала следующей недели, а слой осадков может в итоге составить около двух метров, власти опасаются, что могут случиться обрушения некоторых зданий.
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