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Волочкова решила не возвращаться в Россию
8.1.2019 12:54
Фото: st-w.ru
Известная российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что собирается остаться на Мальдивах, где проводит очередной отпуск.
По словам артистки, она уже начала подыскивать хорошую школу для дочери.
Опубликовав в своем Instagram видео с пляжа, Анастасия Волочкова выразила намерение остаться жить на Мальдивах. По словам артистки, покидать острова она собирается исключительно "по творческой необходимости".
Балерина пояснила, что Мальдивы являются ее самым любимым местом на планете. Поэтому. призналась Волочкова, она не может "изменять" островам. Артистка также сообщила, что уже начала подыскивать местную школу, которую бы смогла в будущем посещать ее дочь Ариадна.
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова начинала свою балетную карьеру на сцене Мариинского театра, позже работала в Большом театре. На протяжении последних пятнадцати лет артистка практически полностью посвятила себя сольным проектам.
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