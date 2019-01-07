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Российский капитан сухогруза погиб у Дарданелл
7.1.2019 23:59
Фото: news4k.com
В районе Дарданелл найден мертвым российский капитан сухогруза "Канопус".
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в генконсульстве РФ в Стамбуле, судно шло из Черного моря.
По данным представителей турецких властей стороны, судно "Канопус", выйдя из Черного моря и миновав Босфор, направлялось к Дарданеллам через Мраморное море, когда погиб капитан. Сейчас дипломаты поддерживают связь с местными властями, проверяя сведения о смерти россиянина.
Уточняется, что береговую охрану Турции информировали о смерти Юрия Черкасова, сообщив, что тело капитана нашли в его каюте. Сейчас сухогруз прибыл в порт, расположенный близ города Чанаккале. Обстоятельства случившегося выясняют компетентные органы, отметили в дипмиссии.
Сведений о вероятных причинах ЧП из официальных источников пока не поступало. Российские дипломаты также пояснили, что каких-либо обращений от родственников или агента судна они пока не принимали. Учитывая это, в генконсульстве пока не могут подтвердить гражданство капитана сухогруза.
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