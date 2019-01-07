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Переданный Украине томос об автокефалии вернется в Стамбул
7.1.2019 23:27
Фото: ukrr.info
Переданный ранее Киеву томос об автокефалии "новой церкви" Украины вывезут в Стамбул.
Как заявил официальный представитель украинского Минкультуры Андрей Юраш, это произойдет в самое ближайшее время.
По словам высокопоставленного украинского чиновника, в документе "должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата". Возглавляющий в Минкультуры страны департамент по делам религий и национальностей Андрей Юраш говорил на эту тему в киевском соборе Святой Софии, где состоялась рождественская служба. Трансляция велась телевизионным каналом NEWSONE.
Как отметил глава департамента, на сегодняшний день томос подписан лишь патриархом Варфоломеем. Предполагается, что заседание Синода, по итогам которого подпишут документ об автокефалии, пройдет в ближайшие дни. Затем томос вновь привезут на Украину. В Киеве он будет храниться "в особых условиях", подчеркнул Юраш.
В конце 2018 года лидер украинского государства Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей инициировали "объединительный собор". Для участия в нем в Киев прибыли преимущественно представители неканонических церковных структур. Но также там были и епископы канонической Украинской православной церкви. Позднее УПЦ официально наложила запрет на их священнослужение.
По итогам этого "собора" на пост главы новой "автокефальной церкви" избрали Епифания Думенко. В РПЦ, отреагировав на события в Киеве, назвали каноническое значение этого "собрания" ничтожным, и выразили мнение о том, что вероятность признания Епифания представляет собой практически неосуществимую задачу.
Накануне, 6 января, Киеву был передан томос об автокефалии "новой церкви". Данный документ включает в себя ограничения, определяющие зависимость новой структуры от Константинополя. В руководстве РПЦ эту "автокефалию" сочли "пустышкой".
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