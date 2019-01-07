Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Афганистане более двадцати силовиков погибли в бою с талибами

7.1.2019 15:45

Фото: wordpress.com



На северо-западе Афганистана до двадцати одного человека возросло количество силовиков, погибших в бою с талибами.



Ранее была официально подтверждена информация о тринадцати жертвах радикалов.



Количество военных и сотрудников полиции, которые погибли в результате столкновений с боевиками движения "Талибан", возросло до 21, передает агентство Синьхуа. Со ссылкой на представителей местных властей отмечается, что инциденты зафиксированы на территории афганской провинции Бадгис, которая находится на северо-востоке страны.



Вечером минувшего воскресенья радикалами были атакованы полицейский и армейские посты близ населенного пункта Кадис. Отражая атаки, силовики ликвидировали пятнадцать экстремистов боевиков.



В последнее время на территории Афганистана не утихает ожесточенное противостояние между правительственными силами и талибами. Под контролем радикалов остается значительное число сельских районов страны. При этом боевики "Талибана" продолжают попытки развернуть наступление на крупные города. Кроме того, в стране усиливается влияние "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой группировки в РФ признана террористической и официально запрещена).



Автор: Злата Богатова

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