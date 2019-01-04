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Путин выстрелил из пушки и посетил народные гуляния в Петербурге
13:29
Фото: kpcdn.net
Глава РФ, находясь в Северной столице, посетил народные гуляния, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
Выстрелив из пушки Петропавловской крепости, Владимир Путин посетил фестиваль скульптур из льда и провел встречу с учениками Суворовского военного училища.
Российский лидер, прибывший в Петербург в ночь на понедельник, произвел полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Посетив затем праздничные народные гуляния, глава государства ознакомился с ледяными скульптурами, которые представлены в рамках фестиваля "Путешествие вокруг света". Посмотрев экспонаты, Путин сфотографировался с детьми, пришедшими на мероприятие.
В этом году главным экспонатом фестиваля, проходящего в Петропавловской крепости, можно считать корабль с алыми парусами, высота которого составляет около восьми метров. Скульптуры из льда, изображающие все континенты с характерной для них флорой и фауной, а также культурными объектами, преображаются на глазах посетителей, благодаря разноцветной подсветке. Отдельное место уделено экспонатам, которые посвящены подводному миру океанов.
Начиная с 2015 года фестиваль проводится под крышей - скульптуры находятся в гигантском шатре-холодильнике. Внутри помещения тщательно поддерживается нужный температурный режим. Ранее деятельность фестиваля не раз осложнялась из-за оттепели, поэтому было решено создать условия, где можно гарантировать холод за счет соответствующей техники.
Как отмечают российские СМИ, глава РФ поздравил с юбилеем Владимира Бендета - почетному строителю России сегодня исполняется восемьдесят пять лет.
Путин прибыл в Северную столицу минувшей ночью. Президент отправился на рождественское богослужение, которое проходило в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.
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