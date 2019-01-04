Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин выстрелил из пушки и посетил народные гуляния в Петербурге

13:29

Фото: kpcdn.net



Глава РФ, находясь в Северной столице, посетил народные гуляния, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.



Выстрелив из пушки Петропавловской крепости, Владимир Путин посетил фестиваль скульптур из льда и провел встречу с учениками Суворовского военного училища.



Российский лидер, прибывший в Петербург в ночь на понедельник, произвел полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Посетив затем праздничные народные гуляния, глава государства ознакомился с ледяными скульптурами, которые представлены в рамках фестиваля "Путешествие вокруг света". Посмотрев экспонаты, Путин сфотографировался с детьми, пришедшими на мероприятие.



В этом году главным экспонатом фестиваля, проходящего в Петропавловской крепости, можно считать корабль с алыми парусами, высота которого составляет около восьми метров. Скульптуры из льда, изображающие все континенты с характерной для них флорой и фауной, а также культурными объектами, преображаются на глазах посетителей, благодаря разноцветной подсветке. Отдельное место уделено экспонатам, которые посвящены подводному миру океанов.



Начиная с 2015 года фестиваль проводится под крышей - скульптуры находятся в гигантском шатре-холодильнике. Внутри помещения тщательно поддерживается нужный температурный режим. Ранее деятельность фестиваля не раз осложнялась из-за оттепели, поэтому было решено создать условия, где можно гарантировать холод за счет соответствующей техники.



Как отмечают российские СМИ, глава РФ поздравил с юбилеем Владимира Бендета - почетному строителю России сегодня исполняется восемьдесят пять лет.



Путин прибыл в Северную столицу минувшей ночью. Президент отправился на рождественское богослужение, которое проходило в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 190

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 4.1.2019 13:40 Американский военный рассказал о том, как Вашингтон «перехитрил» Москву в Сирии

Американский военный рассказал о том, как Вашингтон «перехитрил» Москву в Сирии 3.1.2019 02:59 Трамп связал распад СССР с войной в Афганистане

Трамп связал распад СССР с войной в Афганистане 3.1.2019 01:20 В Сомали объявили персоной нон грата спецпредставителя генсека ООН

В Сомали объявили персоной нон грата спецпредставителя генсека ООН 2.1.2019 17:53 Помпео требует немедленной выдачи американца, задержанного в Москве

Помпео требует немедленной выдачи американца, задержанного в Москве 1.1.2019 22:39 Японский премьер заверил, что россиян не будут переселять при передаче Курил