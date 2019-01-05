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Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» не выходят на связь
21:12
Фото: vk.me
Люди, выигравшие по 500 миллионов рублей по лотерейным билетам, до сих пор не связались с организаторами новогоднего тиража, передают российские СМИ.
Напомним, победители приобрели билеты лотереи "Русское лото" в Петербурге и на Урале.
Как отметили в пресс-службе "Столото", вероятно, победители лотереи взволнованы, ведь речь идет об очень больших суммах. По данным РИА Новости, организаторы полагают, что обладатели выигрышных билетов пока еще "не могут поверить в случившееся.
В прошлом случалось, что победители выходили на связь лишь через одну-две недели после объявления результатов, пояснила операционный директор по маркетингу АО "ТК «Центр", которому принадлежит бренд "Столото", Варвара Басанович. По ее словам, люди не торопятся не хотят заявлять о себе, особенно, если выигрывают очень большие деньги.
Кроме того, учитывая, что выигрышные номера были названы во время новогодних праздников, победители попросту могли еще не проверить свои билеты либо уехать в путешествие, отметила Басанович.
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