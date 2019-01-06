Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Польше после гибели пяти девушек проверяют все квест-румы

6.1.2019 20:53

Фото: abinform.ru



В Польше пять девушке погибли во время прохождения квеста, передает ТАСС. Жертвами пожара, вспыхнувшего в помещении, стали пятнадцатилетние подростки.



Полицейские уже задержали руководителя фирмы, организовавшей смертельно опасные развлечения.



Как заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, правоохранительные структуры должны "действовать решительно" в борьбе с нарушениями в сфере развлечений. После резонансного происшествия силовики проводят проверки в заведениях такого рода по всей стране, подчеркнул представитель официальной Варшавы.



О ходе расследования по делу о гибели пяти несовершеннолетних девушек рассказал главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик. По его словам, вскоре после трагедии был задержан 28-летний житель Великопольского воеводства. В прошлом мужчина, руководящий фирмой по организации квестов, не был судим. Фигуранта уже доставили в Кошалин, где произошло ЧП, с ним работают следователи.



Трагический инцидент случился вечером минувшей пятницы на северо-западе Польши, когда юные жительницы польского Кошалина проходили квест. Девушки находились в закрытом помещении, из которого могли выйти, лишь разгадав все головоломки.



После того, как в центре начался пожар, пламя начало стремительно распространяться. К моменту прибытия экстренных служб огнем практически полностью был охвачен весь первый этаж. Позже эксперты выяснили, что в центре имелись многочисленные нарушения. В частности, обогревательные приборы располагались рядом с легковоспламеняющимися материалами, а также использовались свечи, что могло стать причиной возгорания. Кроме того, отсутствовала возможность для эвакуации участников квеста, которые проходили игровой маршрут.



Автор: Злата Богатова

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